Кража золотой унитаза из дома Черчилля: есть двое подозреваемых

Полиция задержала второго подозреваемого в необычном деле о краже золотого унитаза с места рождения Уинстона Черчилля.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Во вторник полиция долины Темзы сообщила, что 36-летний мужчина был задержан по подозрению в сговоре с целью ограбления, и был уволен в ожидании расследования.

Двум подозреваемым пока не были предъявлены обвинения, их личности также не называют. Полицейское расследование по поводу кражи в субботу утром во дворце Бленхейм продолжается.

Сделан из чистого 18-каратного золота унитаз - это произведение искусства под названием "Америка" итальянского концептуального художника Маурицио Каттелана. Его стоимость превышает миллион евро.

Художник объяснял, что золотой унитаз - это сатира о чрезмерном богатстве.

Экспонат присутствовал в Бленхеймському дворце, где родился Черчилль, как инсталляция на художественной экспозиции. Унитазом можно было воспользоваться, при этом музейный охранник находился рядом с дверью туалета.

Полиция получила сообщение о краже в 4.57 утра субботы. Злоумышленники проникли во дворец ночью и покинули место преступления примерно в 4.50 утра. Поскольку унитаз был подключен к системе канализации и водопровода, его кража нанесла существенный вред и привела к затоплению.

В 2016 году инсталляция выставлялась в Нью-Йорке в музее Гуггенхейма.