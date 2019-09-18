Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Європарламент висловив готовність до відстрочки Brexit

Молдова перед виборами отримала знижку на російський газ

Естонія: міністр нарікає, що громадян змушують переходити на іншу мову

У новій Єврокомісії санкції проти РФ куруватиме єврокомісар з економіки






У Польщі затримали українця, який на човні ввозив мігрантів до Британії

Середа, 18 вересня 2019, 13:30

Співробітники Прикордонної служби Польщі з Медики затримали 34-річного українця, на якого французька влада видала європейський ордер на арешт. Чоловіка підозрюють у нелегальному перевезенні іммігрантів з Франції до Великої Британії.

Про це заявила прессекретар Бескидського відділу Прикордонної служби Ельжбєта Пікор, повідомляє "Європейська правда", посилаючись на "Польське радіо".

Чоловіка затримали в ніч на 18 вересня під час перевірки пасажирів автобуса, який їхав із Польщі через прикордонний перехід у Медиці (Підкарпатське воєводство).

Читайте також
Контрабанда бурштину: У Польщі затримали двох українців, назвалися працівниками спецслужб

Українця підозрюють в участі у злочинній групі, яка перевозила іммігрантів з Франції до Великої Британії на човні, використовуючи Ла-Манш. Інтерпол шукав підозрюваного в десятках країн світу.

Чоловік перебував у Польщі легально і повертався до свого рідного міста в Україні. "Коли його затримали прикордонники, він був абсолютно здивований і не очікував такого перебігу подій", - сказала вона.

З початку 2019 року підкарпатські прикордонники вже затримали понад 250 осіб, розшукуваних польською владою та правоохоронними органами інших європейських країн.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща кримінал
powered by lun.ua