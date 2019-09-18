Президент Эстонии объяснила, почему ошибки Зе-команды – это нормально

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд положительно оценила "турборежим" работы новой украинской власти и считает, что следует быть готовыми к неизбежным ошибкам Киева на пути реформ.

Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".

"Иногда вы должны быть действительно очень быстрыми, чтобы запустить радикальные изменения. Более того, если вы действительно хотите радикально изменить коррумпированную систему, радикально перестроить судебную систему, побороть олигархов и т.д. - то должны быть радикально быстрыми", - сказала Кальюлайд, комментируя крайне быстрый законодательный процесс нового парламента.

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Она отметила, что поддерживает скорость реформирования, и подчеркнула необходимость неотвратимости реформ. При быстром процессе реформ, отметила Кальюлайд, естественными будут ошибки.

"Я повторюсь, но это важно: у вас впереди "родео". И вы также будете делать ошибки. Это просто обязательно произойдет - поэтому вам надо будет исправлять их, корректировать "на лету", - сказала Кальюлайд.

"Я, конечно, желаю вам успеха, но не получится так, чтобы все 100% инициатив были успешными, потому что иногда невозможно увидеть дорогу, пока вы не начнете идти, пока не дойдете до крутого поворота. К этому также надо быть готовыми", - добавила она.

Подробнее читайте в интервью: "Президент Эстонии: Зеленский выбрал быстрые реформы? Тогда ваша власть точно будет делать ошибки".