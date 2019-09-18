Президент Эстонии ответила на идею своего министра отменить безвиз для Украины

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заверила, что ее страна не планирует менять подход к безвизовому режиму с Украиной.

Так в интервью "Европейской правде" она прокомментировала предложение главы МВД Эстонии отменить безвиз для Украины.

"Наш министр иностранных дел очень быстро на это отреагировал, сказав, что мы не будем менять наш подход к безвизовому режиму с Украиной. Вы можете быть уверены в этом", - отметила Кальюлайд.

Она добавила, что министр, который выступил с соответствующим предложением, представляет новую партию, и нужно "простить им их некомпетентность".

Кальюлайд также отметила, что многие украинцы приезжают в Эстонию с временными разрешениями на работу, и Эстонии надо думать о том, как гарантировать права и возможности для украинцев, живущих в стране временно.

"Поскольку право на постоянное проживание в Эстонии получить очень непросто. Квоты невысокие. Возможно, со временем структура экономики изменится и мы будем более открыты также для рабочей миграции - для тех, кто приезжает надолго", - добавила она.

Напомним, глава Консервативной народной партии (EKRE) и по совместительству глава МВД Март Хельме ранее распорядился выяснить, можно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины.

Он заявил, что Украина стала "троянским конем" для Эстонии и для России, "потому что те, кто приезжают сюда, не столько украинцы, как русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто гомо-советикус".

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