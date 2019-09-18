Посол України в Сербії закликав світ поставити за кінцеву мету розвал Росії

Посол України в Сербії Олександр Александрович закликав міжнародну спільноту зробити розпад Росії своєю стратегічною політикою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав для видання Цензор.Нет у колонці під назвою "Єдиний спосіб впоратися з Росією".

"Дезінтеграція Росії повинна стати стратегічною політикою міжнародної спільноти. Це засвідчують понад п’ять років війни Росії проти України і решти демократичного світу.

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Наші дії повинні стати наступальними і мати за свідому кінцеву мету розпад Російської Федерації. Це – єдине ефективне довгострокове рішення, від якого виграє переважна більшість країн", - пише дипломат у своєму матеріалі.

Александрович переконаний, що будь-які спроби втихомирити Росію і повернутися до звичного бізнесу ведуть лише до її більшого нахабства. Спроби цивілізовано домовитись з РФ, на думку посла, теж приречені на невдачу, оскільки "це суперечить базовим експансіоністським установкам кремлівського режиму".

"РФ в її нинішніх кордонах і з її нинішніми ресурсами ніколи не здатна стати нормальною цивілізованою державою. Натомість Росія зменшена до розмірів її нинішньої європейської території, позбавлена зброї масового знищення і постійного членства в Раді безпеки ООН, має всі шанси стати відповідальним регіональним гравцем, можливо навіть стати членом ЄС і НАТО, мирно співіснувати зі своїми сусідами", - пише посол.

Алексндрович окремо наголошує, що "засоби розвалу РФ не потребують ведення військових дій". Він пропонує ізолювати Росію, запровадивши реальні економічні санкції.

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"Персональні санкції проти найвищих керівників із замороженням активів і забороною на в’їзд; жорсткі обмеження для енергетичного, банківсько-фінансового і військово-технічного секторів, заборона на продаж високих технологій, обвал цін на нафту", - перелічує посол "інструменти розвалу".

Посол підкреслює, що нова стратегія щодо ізоляції, стримування та примушення Росії до миру "шляхом її контрольованого розвалу" повинна отримати негласний консенсус і підтримку ключових глобальних гравців – США, ЄС і КНР.

"Настає час, коли остання імперія зла мусить впасти", - резюмує український дипломат.