Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Президентка Естонії відповіла на ідею свого міністра скасувати безвіз для України

Президентка Естонії пояснила, чому помилки Зе-команди - це нормально

Міністр Пристайко вже дав згоду на формулу Штайнмаєра на зустрічі 2 вересня

Зеленський не планує візит на саміт НАТО у грудні – не передбачено форматом






Немає підстав для послаблення санкцій ЄС щодо РФ - президентка Естонії

Середа, 18 вересня 2019, 17:29

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд не думає, що ЄС зніме чи суттєво послабить санкції проти Росії, оскільки для цього немає підстав.

Про це вона розповіла у інтерв’ю "Європейській правді".

"Не думаю, що це станеться. Немає підстав для цього. Так, відбувся обмін полоненими, але ж усі розуміють, що це тільки перший крок, і попереду – довгий шлях. Крим досі окупований. Війна триває. Все це має бути вирішене", - сказала вона.

Читайте також
Президентка Естонії пояснила, чому помилки Зе-команди - це нормально

Вона додала, що після російсько-грузинської війни за якихось три місяці Європа повернулися до звичних відносин із Росією, і це була величезна помилка. "Це спричинило лавину, результатом якої стала анексія Криму", - впевнена Кальюлайд.

"Ми у Європі зрозуміли свою помилку і винесли урок. Цього разу ми не зможемо сказати: "окей, у 2014 році сталося недобре, але давайте йти далі". Якщо ми проковтнули Грузію, якщо проковтнемо Крим, то буде наступна червона лінія, яку перетне Росія", - зазначила президентка Естонії.

Детальніше читайте у інтерв’ю: "Президент Естонії: Зеленський обрав швидкі реформи? Тоді ваша влада точно робитиме помилки".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Естонія санкції
powered by lun.ua