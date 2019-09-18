Пристайко розказав про тріщину європейського санкційного фронту
Глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що розмови про повернення Росії до G7 свідчать про подальше тріскання санкційного фронту проти Росії.
Як пише "Європейська правда", про це Пристайко розповів у інтерв’ю виданню Die Welt, переклад якого МЗС оприлюднило на своєму офіційному сайті.
На запитання, чи не побоюється міністр того, що європейський санкційний фронт й надалі даватиме тріщину, Пристайко відповів, що "тріщину ми вже нещодавно побачили, коли ПАРЄ повернула Росії право голосу без виконання нею своїх обов’язків".
"Це прослідковується й в інших сферах. Те, що починаються розмови про повернення Росії до "Групи семи", є наступною ознакою тріскання фронту", - додав глава МЗС України.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявляв, що запросить президента РФ Владіміра Путіна як гостя на саміт Групи семи в США. За його словами, було б доцільно повернути Москву до клубу.
Росія заявила, що не вважає можливим повернення до G7/G8 на запрошення "лише однієї країни", оскільки всі рішення Група ухвалює на підставі консенсусу.