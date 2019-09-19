У Брюсселі починаються газові переговори Єврокомісія-Україна-РФ

19 вересня у Брюсселі відбувається третій раунд тристоронніх переговорів на політичному рівні з Росією та Україною щодо довгострокового транзиту газу через Україну після 2019 року.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Представництва ЄС в Україні.

На перемовинах головує віцепрезидент Єврокомісії з Енергетичного союзу Марош Шевчович. "Перед зустріччю Шевчович проводить двосторонні переговори з делегацією України, яку очолює міністр енергетики і захисту довкілля Олексій Оржель, і делегацією Росії, яку очолює міністр енергетики Алєксандр Новак", - йдеться у повідомленні.

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Голови правління НАК "Нафтогаз України" і ПАТ "Газпром" також присутні на зустрічі.

Шевчович раніше сказав таке: "Я переконаний, що прогрес надішле чіткий позитивний сигнал ринку та споживачам напередодні зимового сезону".

Перемовини зосереджуватимуться навколо таких сфер: у який спосіб відображати енергетичні правила ЄС у майбутній рамковій угоді; належна тривалість майбутнього контракту; необхідні обсяги із можливою варіативністю; тарифи.

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Українська сторона запропонує Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щороку упродовж 10 років.

Зустріч розпочинається о 14:30. Після неї, о 17:00, відбудеться підхід Шевчовича до преси.