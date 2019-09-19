РосЗМІ опублікували "формулу Штайнмаєра" у російській редакції

Російська газета "Коммерсант" опублікувала так звану єдину редакцію "формули Штайнмаєра", яку напередодні так і не підписали у Мінську.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Документ займає пів сторінки і прописує імплементацію "формули Штайнмаєра" в українське законодавство.

Згідно з ним, закон про особливий статус "набуває чинності о 20:00 за місцевим часом у день голосування на позачергових виборах в окремих районах Донецької і Луганської областей, які призначені і проведені у відповідності з конституцією України і спеціальним законом України, що регулює позачергові місцеві вибори у вищезазначених районах".

Крім того, у документі зазначається, що закон про особливий статус буде діяти на тимчасовій основі до дня опублікування місією спостерігачів БДІПЛ ОБСЄ підсумкової доповіді про вибори. Коли і якщо ОБСЄ визнає вибори відповідними всім стандартам, закон почне діяти на постійній основі.

На зустрічі тристоронньої контактної групи у Мінську українська сторона підтвердила готовність до розведення сил та засобів в районі Золотого та Петрівського. Натомість російська сторона заблокувала визначення можливої дати розведення.

Напередодні міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив про те, що він 2 вересня на зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки" у Парижі дав згоду на так звану "формулу Штайнмаєра" щодо врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу.

Пристайко дав згоду на те, що закон про особливий статус окремих районів Донецької і Луганської областей вступає в дію в попередньому форматі на момент проведення виборів, а остаточно набуває чинності після рішення БДІПЛ ОБСЄ про визнання виборів чесними.

Міністр наголосив, що для проведення виборів на окупованій частині Донбасу спочатку мають бути створені відповідні умови.

Представник України у Тристоронньої контактній групі Леонід Кучма так само заявив в середу в Мінську, що реалізація "формули Штайнмаєра" про місцеві вибори можлива тільки за виконання низки безпекових умов.

Читайте також: "Українізація Штайнмаєра: як зробити ідею Кремля безпечною для України".