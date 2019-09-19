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У Франції розбився бельгійський винищувач F-16, пілоти катапультувались

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У Франції розбився бельгійський винищувач F-16, пілоти катапультувались

Четвер, 19 вересня 2019, 13:07

На заході Франції в департаменті Морбіан розбився бельгійський винищувач F-16.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir.

Бельгійський винищувач брав участь у навчаннях на території Франції. Літак впав на поле поблизу залізничних колій, за 50 метрів від людського житла.

При цьому ударною хвилею пошкодило фасад будинку, мешканців якого в результаті евакуювали, передає Ouest France.

В даний час на місці катастрофи винищувача працюють пожежники і жандарми. Повідомляється, що після контакту з землею літак вибухнув.

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Двоє пілотів літака лишилися  неушкоджені. За даними Міноборони Бельгії, вони змогли катапультуватися і скористалися парашутами.  

Одному з пілотів знадобилася допомога рятувальників, оскільки його парашут повис на високовольтних дротах.

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