У Франції розбився бельгійський винищувач F-16, пілоти катапультувались
На заході Франції в департаменті Морбіан розбився бельгійський винищувач F-16.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir.
Бельгійський винищувач брав участь у навчаннях на території Франції. Літак впав на поле поблизу залізничних колій, за 50 метрів від людського житла.
При цьому ударною хвилею пошкодило фасад будинку, мешканців якого в результаті евакуювали, передає Ouest France.
В даний час на місці катастрофи винищувача працюють пожежники і жандарми. Повідомляється, що після контакту з землею літак вибухнув.
Двоє пілотів літака лишилися неушкоджені. За даними Міноборони Бельгії, вони змогли катапультуватися і скористалися парашутами.
Одному з пілотів знадобилася допомога рятувальників, оскільки його парашут повис на високовольтних дротах.