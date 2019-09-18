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ВПС Бельгії перехопили чотири російських військових літаки над Балтикою

Середа, 18 вересня 2019, 09:28

Бельгійські ВПС, які входять до складу місії повітряної поліції НАТО, перехопили над Балтійським морем чотири російських військових літаки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення ВПС Бельгії у Twitter.

"Сьогодні два F16 ВПС Бельгії зі складу місії НАТО перехопили два російських Ту-160 і два російських Су-27 над Балтійським морем" - йдеться у повідомленні.

При цьому, як зазначають ВПС Бельгії, це було перше перехоплення російських літаків, починаючи з 3 вересня.

Крім того, ВПС Бельгії супроводили своє повідомлення фотографіями перехоплених літаків.

Військово-повітряні сили країн НАТО знаходяться в Естонії, Латвії та Литві, в порядку ротації згідно з рішенням Ради Альянсу 29 березня 2004 року, коли країни Балтії стали членами альянсу. У 2012 році на саміті НАТО в Чикаго було прийнято рішення продовжити місії ВПС в країнах Балтії на невизначений час. У самих країн Балтії власних винищувачів немає.

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