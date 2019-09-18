ВПС Бельгії перехопили чотири російських військових літаки над Балтикою

Бельгійські ВПС, які входять до складу місії повітряної поліції НАТО, перехопили над Балтійським морем чотири російських військових літаки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення ВПС Бельгії у Twitter.

"Сьогодні два F16 ВПС Бельгії зі складу місії НАТО перехопили два російських Ту-160 і два російських Су-27 над Балтійським морем" - йдеться у повідомленні.

При цьому, як зазначають ВПС Бельгії, це було перше перехоплення російських літаків, починаючи з 3 вересня.

Крім того, ВПС Бельгії супроводили своє повідомлення фотографіями перехоплених літаків.

Some close ups of a Russian Blackjack from today's interception by the @BeAirForce. #DYK The Tupolev #TU160 Blackjack is a nuclear capable supersonic strategic bomber. It has a range of 12300 km and a maximum speed of twice the speed of sound. #NATO #BAP pic.twitter.com/Xp54adwPuI — Belgian Air Force🇧🇪 (@BeAirForce) September 17, 2019

Військово-повітряні сили країн НАТО знаходяться в Естонії, Латвії та Литві, в порядку ротації згідно з рішенням Ради Альянсу 29 березня 2004 року, коли країни Балтії стали членами альянсу. У 2012 році на саміті НАТО в Чикаго було прийнято рішення продовжити місії ВПС в країнах Балтії на невизначений час. У самих країн Балтії власних винищувачів немає.