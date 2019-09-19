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Во Франции разбился бельгийский истребитель F-16, пилоты катапультировались

Четверг, 19 сентября 2019, 13:07

На западе Франции в департаменте Морбиан разбился бельгийский истребитель F-16.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir.

Бельгийский истребитель участвовал в учениях на территории Франции. Самолет упал на поле вблизи железнодорожных путей, в 50 метрах от человеческого жилья.

При этом ударной волной повредило фасад дома, жителей которого в результате эвакуировали, передает Ouest France.

В настоящее время на месте катастрофы истребителя работают пожарные и жандармы. Сообщается, что после контакта с землей самолет взорвался.

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Двое пилотов самолета остались невредимыми. По данным Минобороны Бельгии, они смогли катапультироваться и воспользовались парашютами.

Одному из пилотов понадобилась помощь спасателей, поскольку его парашют повис на высоковольтных проводах.

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