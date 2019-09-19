Австрія блокує знакову угоду про ЗВТ ЄС з Південною Америкою

Австрійські депутати завдали удару по знаковій торговельній угоді ЄС з економічним блоком Південної Америки Меркосур, зажадавши від уряду ветувати документ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Сторони працювали над проєктом угоди про вільну торгівлю 20 років. ЄС називає її найбільшою з інуючих торговельних угод.

Франція та Ірландія вже попередили, що вони відмовляться від угоди, якщо Бразилія не зробить більше для приборкання пожеж тропічних лісах Амазонії.

В Австрії ж заявляють, що угода повинна передбачати більше заходів для вирішення проблем навколишнього середовища.

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Всі основні партії Австрії, крім однієї, відкинули цю угоду в парламентському підкомітеті, від крайніх правих до лівоцентристських.

Меркосур включає чотири південноамериканські економіки - Бразилію, Аргентину, Уругвай і Парагвай. П'ятий член, Венесуела, в даний час відсторонена від посади.

Без підтримки від кожного уряду в ЄС угода з Меркосур не може укладена.

Відповідно до майбутньої угоди, ЄС отримає зниження тарифів на такі товари, як автомобілі та вино, та спростить вихід своїх компаній на південноамериканський ринок. Як вважається, це дасть для ЄС навіть більший економічний ефект, аніж угода ЗВТ із Японією.

Тим часом країни Південної Америки отримають квоту на експорт яловичини на 99 000 тонн за пільговим тарифом 7,5%, а також тарифні квоти на експорт цукру та птиці - обидві по 180 тисяч тонн.