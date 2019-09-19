Австрия блокирует знаковое соглашение о ЗСТ ЕС по Южной Америке

Австрийские депутаты нанесли удар по знаковому торговому соглашению ЕС с экономическим блоком Южной Америки Меркосур, потребовав от правительства ветировать документ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Стороны работали над проектом соглашения о свободной торговле 20 лет. В ЕС называют его крупнейшим из существующих торговых соглашений.

Франция и Ирландия уже предупредили, что они откажутся от соглашения, если Бразилия не сделает больше для преодоления пожаров в тропических лесах Амазонии.

В Австрии же заявляют, что соглашение должно предусматривать больше мер для решения проблем окружающей среды.

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Все основные партии Австрии, кроме одной, отвергли это соглашение в парламентском подкомитете, от крайне правых до левоцентристских.

Меркосур включает четыре американские экономики - Бразилию, Аргентину, Уругвай и Парагвай. Пятый член, Венесуэла, в настоящее время отстранена.

Без поддержки от каждого правительства в ЕС соглашение с Меркосур не может быть подписано.

Согласно будущему соглашению, ЕС получит снижение тарифов на такие товары, как автомобили и вино, и упростит выход своих компаний на американский рынок. Как считается, это даст для ЕС даже больший экономический эффект, чем соглашение ЗСТ с Японией.

Между тем страны Южной Америки получат квоту на экспорт говядины на 99 тыс. тонн по льготному тарифу 7,5%, а также тарифные квоты на экспорт сахара и птицы - обе по 180 тыс. тонн.