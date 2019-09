У французькому місті дахами розгулювала чорна пантера

У французькому місті Армантьєр біля Лілля місцеві жителі помітили чорну пантеру, яка розгулювала по даху одного з будинків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на місцеве видання La Voix du Nord.

Мешканці міста в середу близько години спостерігали, як чорна кішка ходила по карнизу другого поверху житлового будинку. Поліція оточила територію, побоюючись, що тварина може зістрибнути вниз.

« Ce monde devient fou » C’est un mantra que je répète régulièrement...

Tu sors promener ton chien après le boulot, tu vois flics et pompiers au loin... Et là, stupeur, on t’annonce qu’une panthère noire se balade sur les chêneaux !!! 😱

Images ci-dessous chopées sur FB ⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/HW0BsK4qwX