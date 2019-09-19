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У французькому місті дахами розгулювала чорна пантера

Четвер, 19 вересня 2019, 15:23

У французькому місті Армантьєр біля Лілля місцеві жителі помітили чорну пантеру, яка розгулювала по даху одного з будинків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на місцеве видання La Voix du Nord.

Мешканці міста в середу близько години спостерігали, як чорна кішка ходила по карнизу другого поверху житлового будинку. Поліція оточила територію, побоюючись, що тварина може зістрибнути вниз.

Тварину вагою близько 20 кг і віком 5-6 місяців ветеринари приборкали за допомогою дротика зі снодійним.

Пантеру помістили в клітку і передали урядовцям з питань дикої природи, які, в свою чергу, передали її в Лігу захисту тварин, де вона залишилася на ніч.

У четвер представники організації розповіли, що пантера була домашньою і не агресивною. Її кігті були підрізані, але загалом вона добре почувалася. Пантеру, ймовірно, віддадуть до зоопарку міста Мобеж.

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