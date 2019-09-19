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Во французском городе по крышам разгуливала черная пантера

Четверг, 19 сентября 2019, 15:23

Во французском городе Армантьер неподалеку от Лилля местные жители заметили черную пантеру, которая разгуливала по крыше одного из домов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на местное издание La Voix du Nord.

Жители города в среду около часа наблюдали, как большая черная кошка ходила по карнизу второго этажа жилого дома. Полиция оцепила территорию, опасаясь, что животное может спрыгнуть вниз.

Животное весом около 20 кг и возрастом 5-6 месяцев ветеринары нейтрализовали с помощью дротика со снотворным.

Пантеру поместили в клетку и передали сотрудникам департамента по вопросам дикой природы, которые, в свою очередь, передали ее в Лигу защиты животных, где она осталась на ночь.

В четверг представители организации рассказали, что пантера была домашней и не агрессивной. Ее когти были подрезаны, но в целом она хорошо себя чувствовала. Пантеру, вероятно, отдадут в зоопарк города Мобёж.

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