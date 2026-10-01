Україна та Туреччина переходять до нового режиму торгівлі

У четвер, 1 жовтня, набрала чинності Угода про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Державна митна служба України.

Документ передбачає звільнення від сплати мита або надання знижених ставок для товарів, які мають походження з території України або Туреччини. Доказом походження можуть бути сертифікат з перевезення товару EUR.1 або декларація про походження.

Передбачені угодою тарифні преференції починають застосовуватися у різні терміни: для українського експорту до Туреччини – з 1 жовтня 2026 року, для імпорту товарів турецького походження в Україну – з 1 січня 2027 року.

Згідно з відомчим митним класифікатором будуть використовуватися такі коди документів для доказів преференційного походження товарів:

"0954" – для сертифіката з перевезення товару EUR.1;

"7012" – для декларації про походження, складеної уповноваженим експортером відповідно до положень статті 22 Доповнення I до Конвенції Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження;

"7016" – для декларації про походження, складеної експортером на будь-яку партію товару, що складається з однієї або більше одиниць упаковки, що походять з певної країни, сукупна вартість яких не перевищує 6000 євро.

Угоду про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною уклали ще 3 лютого 2022 року в Києві та ратифікували законом України від 14 липня 2026 року №4932-IX.

Нагадаємо, 31 липня 2026 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який ратифікує Угоду про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною.

Своєю чергою Туреччина ратифікувала Угоду про зону вільної торгівлі з Україною 2 серпня 2024 року.

Детально про цей документ читайте у статті Турецький вал: чим небезпечна і чому потрібна Україні вільна торгівля з Анкарою.