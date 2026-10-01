В Албанії вже понад 120 днів тривають протести проти уряду

Протести проти уряду та прем'єр-міністра Албанії Еді Рами тривають вже 124-й день, мітингарі продовжують вимагати зміни політичного курсу країни.

Про це повідомляє BalkanWeb, пише "Європейська правда".

У центрі уваги протестів залишається вимога відставки прем'єр-міністра Рами та створення тимчасового уряду. Протестувальники також висунули кілька інших вимог, зокрема скасування законів, які шкодять довкіллю Албанії.

Під час протесту, що відбувся напередодні, учасники скандували "Заарештуйте Раму" та "Без молоді немає Албанії".

Мітинг також відбувся в той час, коли президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн перебувала в Албанії. Протестувальники заявили, що Албанія не може вступити до Європейського Союзу з Еді Рамою.

Організатори та учасники оголосили, що протести триватимуть найближчими днями. Їхні вимоги, як і раніше, зосереджені на політичних змінах, усуненні чинного уряду та створенні тимчасового уряду.

Нагадаємо, у червні в Албанії розпочалися протести проти забудови Адріатичного узбережжя компанією, пов'язаною зі зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Курорт вартістю 1,4 млрд євро будується під керівництвом інвестиційної фірми Кушнера Affinity Partners.

Більше про ситуацію в країні читайте у статті: Фламінго проти Трампа: як оборудка зятя президента США збурила Албанію.