ЄС і Молдова обговорять у Брюсселі прогрес на шляху до членства

У понеділок, 5 жовтня, у Брюсселі відбудеться 10-те засідання Ради асоціації між Європейським Союзом та Республікою Молдова.

Про це йдеться у відповідній заяві, передає "Європейська правда".

Засідання очолить головна дипломатка ЄС Кая Каллас, а делегацію Молдови – прем’єр-міністр Василе Тофан. Європейську комісію представлятиме єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

Засідання стане нагодою обмінятися думками щодо процесу вступу Молдови до ЄС, політичного діалогу та реформ, зокрема у сферах правосуддя, свободи та безпеки, а також співпраці та зближення у сфері зовнішньої політики та політики безпеки.

Окрім цього, сторони також обговорять економічну та іншу галузеву співпрацю, зокрема питання енергетики й торгівлі.

А під час закритої частини засідання вони матимуть змогу обговорити глобальні та регіональні виклики.

Нещодавно ЗМІ писали, що Європейська комісія перерозподіляє ресурси, щоб не відставати від швидких темпів реформ у Молдові, хоча питання її вступу до ЄС політично пов’язане з заявкою України.

Нагадаємо, Україна та Молдова разом подали заявку на вступ до Європейського Союзу наприкінці лютого 2022 року. Відтоді Брюссель значною мірою розглядає євроінтеграційні процеси України та Молдови паралельно.

Разом з тим у 2025 році в ЄС почали обговорювати можливість розділити переговорні треки України та Молдови. В інтерв’ю "Європейській правді" у лютому 2026 року Марта Кос заявила, що у процесі вступу до ЄС Україну і Молдову не роз’єднуватимуть, однак це може змінитись, якщо Україна сповільниться у впровадженні необхідних реформ.