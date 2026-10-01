У Нідерландах зросла кількість смертей від вірусу Західного Нілу

У Нідерландах за останні тижні ще четверо людей померли від інфекції, спричиненої вірусом Західного Нілу.

Про це в четвер, 1 жовтня, повідомив Національний інститут громадського здоров’я та довкілля Нідерландів (RIVM), цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Загальна кількість летальних випадків у країні цього року зросла до дев’яти.

Перший за останні шість років випадок зараження вірусом Західного Нілу, отриманого на території Нідерландів, зареєстрували у серпні. Відтоді загальна кількість підтверджених випадків у країні зросла до 56.

Водночас у RIVM зазначили, що спалах, імовірно, вже досяг піка, оскільки протягом останніх тижнів кількість нових випадків зараження зменшилася.

Раніше писали, що з весни в Європі зареєстрували понад 1,5 тисячі випадків захворювання на вірус Західного Нілу, причому інфікування відбулося на території самих країн, а не під час подорожей за кордон.

Наприкінці серпня у Нідерландах у лікарні померла людина, яка захворіла на гарячку Західного Нілу – небезпечну вірусну хворобу, що передається через укуси комарів.

У вересні писали про те, що в районі аеропорту німецького Франкфурта померла третя людина, інфікована малярією.