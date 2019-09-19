СМИ сообщили дату и детали встречи Зеленского и Трампа

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом состоится 25 сентября в Нью-Йорке в рамках семьдесят четвёртой сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно DT.UA от источника в дипломатических кругах.

По словам источника, запланированная продолжительность встречи - 45 минут. "Однако встреча может продолжаться и дольше", - сообщил информированный источник.

По его словам, среди вопросов, которые будут обсуждать украинский и американский президенты - Донбасс и привлечение американских инвестиций в украинскую экономику.

Ожидается, что Трамп во время разговора коснется и темы проведения расследования относительно Burisma.

18 сентября Зеленский провел телефонный разговор с вице-президентом США Майком Пенсом, в которой обсудил свою предстоящую встречу с Трампом.

Секретарь СНБО Александр Данилюк ранее рассказывал, что Зеленский и Трамп во время запланированной встречи на полях Генассамблеи ООН обсудят стабилизацию ситуации на Донбассе и прекращение войны.