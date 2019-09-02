Brexit: Джонсон погрожує виключенням з партії депутатам, які не підтримають уряд

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пригрозив виключенням із партії депутатам-консерваторам, які проголосують проти урядових планів щодо Brexit.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Агентство посилається на високопоставлене джерело в офісі парламентського організатора, відповідального за діяльність партії, який заявив, що будь-який консервативний депутат, який проголосує проти уряду цього тижня, буде виключений з парламентської партії і позбавлений права балотуватися на виборах консерваторів на наступних виборах.

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"Сьогодні організатори кажуть консервативним депутатам дуже просте повідомлення: якщо у вівторок вони не підтримають уряд, вони зруйнують переговорну позицію уряду і передадуть контроль над парламентом Джеремі Корбіну", - сказало джерело.

"Будь-який депутат-консерватор, який зробить це, буде відкликаний і не буде консервативним кандидатом на виборах", - додав він.

Як відомо, Джонсон є не тільки головою уряду, він також лідер Консервативної партії.

Опозиційні депутати цього тижня спробують змінити закон про Brexit або оголосити вотум недовіри уряду, прагнучи заблокувати вихід з ЄС без угоди.

Нагадаємо, Борис Джонсон попросив британську королеву Єлизавету II призупинити роботу парламенту в період з 9 вересня по 14 жовтня, щоб депутати не змогли перешкодити йому вийти з ЄС без угоди з Брюсселем. Королева погодилася зробити це.

Лідер лейбористів Джеремі Корбін назвав призупинення роботи парламенту неприйнятним і пообіцяв, що депутати після виходу з літніх канікул 4 вересня спробують висловити вотум недовіри главі уряду.