Brexit: Джонсон угрожает исключением из партии депутатам, которые не поддержат правительство

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил исключением из партии депутатам-консерваторам, которые проголосуют против правительственных планов по Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Агентство ссылается на высокопоставленный источник в офисе парламентского организатора, ответственного за деятельность партии, который заявил, что любой консервативный депутат, что проголосует против правительства на этой неделе, будет исключен из парламентской партии и лишен права баллотироваться от консерваторов на следующих выборах.

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"Сегодня организаторы доносят консервативным депутатам очень простое сообщение: если во вторник они не поддержат правительство, они разрушат переговорную позицию правительства и передадут контроль над парламентом Джереми Корбину", - сказал источник.

"Любой депутат-консерватор, который сделает это, будет отозван и не будет консервативным кандидатом на выборах", - добавил он.

Как известно, Джонсон является не только главой правительства, но и лидером Консервативной партии.

Оппозиционные депутаты на этой неделе попытаются изменить закон о Brexit или объявить вотум недоверия правительству, стремясь заблокировать выход из ЕС без соглашения.

Напомним, Борис Джонсон попросил британскую королеву Елизавету II приостановить работу парламента в период с 9 сентября по 14 октября, чтобы депутаты не смогли помешать ему выйти из ЕС без соглашения с Брюсселем. Королева согласилась сделать это.

Лидер лейбористов Джереми Корбин назвал приостановление работы парламента неприемлемым и пообещал, что депутаты после выхода с летних каникул 4 сентября попытаются выразить вотум недоверия главе правительства.