Ердоган сфотографувався біля карти, на якій грецькі острови "належать" Туреччині
Понеділок, 2 вересня 2019, 15:03
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган сфотографувався на тлі карті, на якій зображена майже половина Егейського моря і територія до східного узбережжя Криту як така, що належить Туреччині.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на грецьке видання Protothema.
На фотографії Ердоган робить запис у книзі почесних гостей в Університеті національної оборони в Стамбулі, де він взяв участь в заходах на вихідних.
На карті позаду нього вказані морські кордони Туреччини, що тягнуться через грецькі острови східного і південно-східного Егейського моря і навіть частина Криту.
На карті міститься напис "Туреччина, блакитна батьківщина" і вказана площа в 462 000 квадратних кілометрів, яку Анкара вважає своєю.
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