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Эрдоган сфотографировался с картой, на которой греческие острова "принадлежат" Турции

Понедельник, 2 сентября 2019, 15:03

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сфотографировался на фоне карті, на которой изображена почти половина Эгейского моря и территория до восточного побережья Крита как принадлежащая Турции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на греческое издание Protothema.

На фотографии Эрдоган подписывает книгу почетных гостей в Университете национальной обороны в Стамбуле, где он принял участие в мероприятии на выходных.

 

На карте позади него указаны морские границы Турции, простирающиеся через греческие острова восточного и юго-восточного Эгейского моря и даже часть Крита, и называется "Турция, голубая родина".

На карте также указана площадь в 462 000 квадратных километров, которую Анкара считает своей.

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