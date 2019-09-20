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У Конгресі США схвалили надання оборонної допомоги Україні

П'ятниця, 20 вересня 2019, 07:49

Нижня палата Конгресу США 19 вересня схвалила резолюцію, яка гарантує виплату $250 млн оборонної допомоги Україні після завершення поточного фінансового року в США, тобто після 30 вересня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Defense News.

"Палата представників США в четвер схвалила законодавство, щоби гарантувати, що Україна зможе витратити $250 млн доларів військової допомоги після того, як Білий дім затримав її цього літа", - сказано в повідомленні.

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Відповідне положення було закріплене в резолюції, спрямованій на уникнення урядового "шатдауну" в період до 21 листопада. 

Наступного тижня рішення має підтвердити Сенат. 

Наприкінці серпня Трамп доручив своїй команді з національної безпеки переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні. Затримка зумовила критику з боку Конгресу.

Washington Post писала, що адміністрація Трампа призупинила допомогу, щоб здійснити тиск на президента України Володимира Зеленського для відновлення антикорупційного розслідування стосовно колишнього віцепрезидента Джо Байдена та його сина.

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