В Конгрессе США одобрили предоставление оборонной помощи Украине

Нижняя палата Конгресса США 19 сентября приняла резолюцию, которая гарантирует выплату $250 млн оборонной помощи Украине после завершения текущего финансового года в США, то есть после 30 сентября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Defense News.

"Палата представителей США в четверг одобрила законодательство, чтобы гарантировать, что Украина сможет потратить $250 млн долларов военной помощи после того, как Белый дом задержал ее этим летом", - говорится в сообщении.

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Соответствующее положение было закреплено в резолюции, направленной на избежание правительственного "шатдауна" в период до 21 ноября.

На следующей неделе решение должен подтвердить Сенат Конгресса.

В конце августа Трамп поручил своей команде по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине. Задержка обусловила критику со стороны Конгресса.

Washington Post писала, что администрация Трампа приостановила помощь, чтобы оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления антикоррупционного расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.