В Конгрессе США одобрили предоставление оборонной помощи Украине
Нижняя палата Конгресса США 19 сентября приняла резолюцию, которая гарантирует выплату $250 млн оборонной помощи Украине после завершения текущего финансового года в США, то есть после 30 сентября.
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Defense News.
"Палата представителей США в четверг одобрила законодательство, чтобы гарантировать, что Украина сможет потратить $250 млн долларов военной помощи после того, как Белый дом задержал ее этим летом", - говорится в сообщении.
Соответствующее положение было закреплено в резолюции, направленной на избежание правительственного "шатдауна" в период до 21 ноября.
На следующей неделе решение должен подтвердить Сенат Конгресса.
В конце августа Трамп поручил своей команде по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине. Задержка обусловила критику со стороны Конгресса.
Washington Post писала, что администрация Трампа приостановила помощь, чтобы оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления антикоррупционного расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.