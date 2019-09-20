Эстония планирует ввести пошлину для граждан Украины и Беларуси за долгосрочные визы

Гражданам Украины и Беларуси, которые в течение последних лет были освобождены от необходимости платить пошлину при оформлении долгосрочных эстонских виз, теперь снова придется платить за эту услугу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на новостной портал ERR.ee.

Соответствующий законопроект находится в настоящее время на межведомственном согласовании.

В пресс-службе Министерства иностранных дел объяснили, что принципиальное решение по этому вопросу было принято при обсуждении бюджетной стратегии весной 2019 года.

"Поскольку с июня 2017 года для въезда в Европейский союз для граждан Украины с биометрическими паспортам виза не нужна, а бесплатная долгосрочная виза в основном выдается для работы, наличие исключения для граждан Украины при взыскании государственной пошлины больше не обоснована", - сказала представитель министерства Лийза Тоотс, добавив, что в индивидуальных случаях по-прежнему сохранится возможность освободить граждан Украины от уплаты пошлины.

Аналогичное исключение, действовавшее с 2011 года, будет отменено и для граждан Беларуси.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, бесплатные визы способствовали развитию связей с Украиной и Беларусью, но создали определенную дискриминацию для граждан третьих стран. "

Кроме восстановления платы за оформление виз, возрастут и пошлины за совершение различных действий в иностранных представительствах, которые всегда стоят на 30 евро больше, чем пошлина за аналогичную процедуру в Эстонии. Кроме того, будет введена плата за прием заявлений и выдачу документов в иностранных представительствах или через почетного консула Эстонии.

Министр финансов Мартин Хельме сообщил, что, по расчетам МИД, после повышения этих госпошлин поступления в госбюджет увеличатся примерно на 2 млн евро.

Напомним, глава Консервативной народной партии (EKRE) и по совместительству глава МВД Март Хельме ранее распорядился выяснить, можно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины.

Он заявил, что Украина стала "троянским конем" для Эстонии и для России, "потому что те, кто приезжают сюда, не столько украинцы, как русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто гомо-совєтікуси".

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заверила, что ее страна не планирует менять подход к безвизовому режиму с Украиной.