Дві європейські авіакомпанії припиняють польоти в Україну

Дві європейські авіакомпанії, Brussels Airlines і British Airways, закривають рейси в Україну.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо виданню Avianews.

Прессекретар Brussels Airlines Кім Даєн, повідомила, що останній рейс по маршруту Київ-Брюссель авіаперевізник виконає 17 листопада 2019 року.

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Причиною виходу в Brussels Airlines назвали "оптимізацію власної маршрутної мережі".

"Ми пропонуємо пасажирам, які встигли забронювати квитки, альтернативні варіанти для того, щоб вони змогли дістатися до своїх місць призначення", - додали в пресслужбі авіакомпанії.

Після відходу Brussels Airlines на лінії Київ-Брюссель залишиться МАУ. Авіакомпанія виконує щоденні рейси між столицями України і Бельгії.

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Ще однією авіакомпанією, яка піде з українського ринку в цьому році, стане British Airways.

"Ми з жалем припиняємо рейси до Києва. У нас була довга історія польотів в Україну, якою можна пишатися, але рейс більше не є економічно життєздатним", - повідомили виданню в пресслужбі British Airways.

Авіаперевізник виконає останній рейс між аеропортом Бориспіль і лондонським аеропортом Хітроу 3 жовтня.