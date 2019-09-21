Німеччина, Франція, Італія і Мальта готують спільну міграційну угоду

Німеччина, Франція, Італія і Мальта готують спільну угоду у сфері міграції з новою добровільною схемою переміщення врятованих в Середземному морі мігрантів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Угода, яка повинна бути укладена на зустрічі міністрів внутрішніх справ чотирьох країн на Мальті в понеділок, є новою спробою вирішити проблему, яка сильно роз'єднує ЄС після міграційної кризи 2015 року. Такі країни, як Італія і Мальта, роками скаржилися на те, що інші члени ЄС відмовилися прийняти справедливу частку мігрантів, які прибувають на південні береги Європи.

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Нова схема описується як добровільна і тимчасова, і на даний момент вона буде охоплювати тільки чотири країни - хоча деякі дипломати сподіваються, що вона може послужити моделлю для більш широкої угоди. Очікується, на зустрічі будуть присутні міністр внутрішніх справ головуючої в ЄС Фінляндії та представники Європейської комісії.

У проєкті документа викладено "добровільні зобов'язання держав-членів". Мета полягає в тому, щоб "створити більш передбачуваний і ефективний механізм тимчасової солідарності для забезпечення ... гідної висадки мігрантів, взятих на борт у відкритому морі".

Але договір може виявитися спірним, оскільки він стосується осіб, які шукають притулку, та мігрантів, а не біженців. Це може відкрити схему для людей, які з меншою ймовірністю отримають міжнародний захист через такі причини, як переслідування або війна.

Іншими словами, за цією схемою Франція і Німеччина можуть приймати людей, які з набагато більшою ймовірністю будуть вважатися економічними мігрантами.

Той факт, що в проєкт не використовується термін "біженець", представляється зміною на користь Італії, яка стверджує, що багато хто з людей, врятованих в Середземному морі, не мають права на цей статус. У той час як інші країни ЄС були готові прийняти біженців, які прибули в іншу країну ЄС, вони були набагато менш зацікавлені в тому, щоб приймати людей, яких вони вважають економічними мігрантами.

Однак один дипломат припустив, що ця термінологія буде відкрита для тлумачення і що на практиці "країни, які переміщують тільки біженців, будуть продовжувати переміщати тільки біженців".

За словами дипломата, число осіб, які шукають притулку, які можуть бути охоплені цією схемою, буде менше 10 000 осіб.

Проєкт від 13 вересня не підписаний, і дипломати попередили, що він все ще знаходиться в стадії розробки. Текст "все ще дуже відкритий, в очікуванні політичних рішень", - сказав один з них. Значні частини тексту відмічені червоним або в дужках, що означає, що вони ще не завершені.