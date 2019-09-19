Франція та Італія закликали до нової системи автоматичного розподілу мігрантів в ЄС

Франція та Італія закликають створити нову систему для автоматичного перерозподілу мігрантів у країнах ЄС, оскільки кількість людей, які в'їжджають до Європи, зростає.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

"Європейський Союз не проявив достатньої солідарності з країнами, які першими приймають прибулих", - заявив президент Франції Еммануель Макрон, додавши, що діюча система особливо несправедлива щодо Італії.

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Макрон у середу провів у Римі переговори з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте. Пізніше лідери заявили, що ЄС повинен запровадити більш справедливу систему прийому мігрантів, врятованих у Середземному морі.

Італія раніше критикувала інші країни-члени ЄС за те, що вони не поділяють достатньо відповідальності за прийом мігрантів.

На початку минулого тижня Туреччина, яка прийняла понад 3,6 мільйона сирійців, які втекли від громадянської війни країни, попередила, що "змушена буде відкрити ворота", якщо не отримає матеріально-технічної підтримки від ЄС, щоб створити "безпечну зону" для біженців у Сирії.

Цього тижня до Італії та Греції прибули сотні мігрантів, багато з них прибули човнами з Лівії та Туреччини.

Різке зростання в останні дні призвело до проблем у міграційних центрах на грецьких островах, які приймають та розміщують людей на час подачі заяв про притулок.

На Лесбосі в центрі, побудованому для обслуговування до 3000 людей, наразі проживає понад 10 тисяч осіб.