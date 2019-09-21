У Мадриді тисячі людей протестувати проти насильства над жінками

Тисячі протестувальників зібралися в центрі Мадрида, щоб привернути увагу до гострої в країні проблеми домашнього насильства.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

В Іспанії за минулий рік було зареєстровано понад 40 випадків, коли жінки були вбиті їх партнером або колишніми партнерами.

Протестувальники в п'ятницю несли плакати з написом "Ми не хочемо продовжувати hf[edfnb жертв" і скандували "Ми не самотні", розмахуючи парасольками під проливним дощем.

За даними урядової статистики, понад 1000 осіб було вбито в результаті домашнього насильства з моменту появи записів в 2003 році.

Згідно з дослідженням, проведеним ЄС в 2014 році, рівень зареєстрованого насильства з боку партнерів в Іспанії є одним з найнижчих в Європі, а Іспанія вважається країною Європейського союзу з найбільш помітною кампанією проти насильства в сім'ї.