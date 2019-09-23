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Фейки о приближении нового мощного землетрясения вызвали панику в Тиране

Понедельник, 23 сентября 2019, 09:24

Министр обороны Албании Олта Джачка пригрозила наказанием тем, кто распространяет фейковые прогнозы о приближении землетрясения. Накануне вечером на улицах Тираны возникла паника после того, как некоторые сайты сообщили, что в 23:30 должно произойти мощное землетрясение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ATA.

"Каждый, кто распространил эту фальшивую новость, совершил тяжкое преступление, предусмотренное Уголовным кодексом", - сказала она, пообещав найти и наказать злоумышленников.

Сотни людей покинули свои дома в Тиране вечером 22 сентября, опасаясь нового землетрясения,

"Землетрясения нельзя предсказать, и глупо утверждать, что можно спрогнозировать время и силу землетрясения", - отметила министр. "Граждане должны успокоиться, поскольку эта новость - извращенная идея больного ума, который использует свои опасения, чтобы распространять неуверенность", - добавила Джачка.

Ответственные будут привлекаться к ответственности за распространение паники, подытожила она.

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Напомним, 21 сентября на юго-западе Албании произошло землетрясение магнитудой 5,8 балла. Это самое сильное землетрясение в стране за последние 30 лет. Больше всего подземные толчки ощущались в городах Дуррес и Тирана. Были повреждены сотни домов, впрочем, жертв удалось избежать. Пострадали более 100 человек.

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Албания стихийные бедствия
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