В Испании задержали 9 каталонских сепаратистов, планировавших насильственные действия

В Испании полиция сообщила, что задержала девять каталонских сепаратистов утром в понедельник по обвинению в подготовке насильственных действий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Vanguardia.

Гражданская гвардия в понедельник по решению суда начала операцию, направленную против "радикальных каталонских деятелей", которые планировали насильственные действия, сообщили источники в полиции.

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Операция началась в 5 часов утра в нескольких каталонских городах, продолжалась до 7:30 и закончилась задержанием девяти подозреваемых.

Министерство внутренних дел подтвердило аресты. Агенты Гражданской гвардии изъяли во время операции документы и компьютерные данные. Источники в судебных органах говорят, что у задержанных были материалы для изготовления взрывчатки.

Проведенная в понедельник утром операция является результатом расследования, которое началось более года назад по подозрению в терроризме.