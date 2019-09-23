Громадяни Британії протестували в Іспанії перед наближенням Brexit

Десятки британців у неділю протестували у південному іспанському місті Малага, заявляючи про свою стурбованість з приводу їх невизначеного статусу на тлі Brexit.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Протестувальники розмахували прапорами ЄС, Іспанії та Великої Британії і тримали плакати з написами "Вони намагаються змусити нас покинути ЄС" і "Повернути контроль: майбутнє моїх онуків".

В Іспанії проживає близько 300 тисяч британців. За даними ООН, разом з Португалією на Піренейський півострів припадає майже чверть всіх британців, які проживають в Європі за межами Британії.

Іспанія є найпопулярнішим місцем у Європі серед британців, які виходять на пенсію. Серед іноземних громадян вони є найбільшими користувачами державної системи загальної охорони здоров'я Іспанії.

Багато британців стурбовані, що в результаті виходу Великої Британії з блоку вони втратять вільний доступ до іспанської системи охорони здоров'я, який зараз гарантує Європейський союз.

Британський міністр з питань Brexit Стівен Барклі відвідав Іспанію минулого тижня, щоб обговорити вихід Британії з Євросоюзу з представниками іспанського уряду і поспілкуватись з представниками британців в Іспанії.

За його словами, британський уряд веде переговори з Іспанією про захист доступу до системи охорони здоров'я.