Прокуратура перевірила відео, де Додон зізнався, що соцпартію фінансують з РФ

Антикорупційна прокуратура Молдови, вивчивши відеозапис розмови президента Ігоря Додона з екслідером Демократичної партії Володимиром Плахотнюком та провівши перевірку, не знайшла доказів незаконного фінансування Партії соціалістів Молдови.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ziarul de Gardă.

Як зазначила прокуратура, після появи в громадському просторі відеозапису розмови Додона з Плахотнюком і віцеголовою ДПМ Сергієм Яраловим, прокурори почали розслідування і вивчили дії ПСРМ на предмет її незаконного фінансування.

Як зазначається у відповіді, прокуратура 8 липня ухвалила рішення відмовити в порушенні кримінальної справи, оскільки "не підтвердилося жодних фактів незаконного фінансування ПСРМ".

Нагадаємо, що телеканал Publika TV, що належить Плахотнюку, 8 червня опублікував відео, на якому президент Ігор Додон в розмові з ним і його замом Яраловим зізнався, що отримував з Росії грошові перекази на утримання партії.

При цьому витрати на партію доходять до $ 1 млн щомісяця, а російський віцепрем'єр Дмитрій Козак нібито сказав, що, якщо соціалісти йдуть у владу разом з демократами, то нехай Плахотнюк їх і фінансує.

Генеральна прокуратура почала розслідування ймовірного незаконного фінансування Партії соціалістів. Прокурори заслухали Додона, Плахотнюка і його колишнього заступника Яралова.