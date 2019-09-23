Прокуратура проверила видео, где Додон признался, что соцпартию финансируют из РФ

Антикоррупционная прокуратура Молдовы, изучив видеозапись разговора президента Игоря Додона с экс-лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и проведя проверку, не нашла доказательств незаконного финансирования Партии социалистов Молдовы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ziarul de Gardă.

Как отметила прокуратура, после появления в общественном пространстве видеозаписи разговора Додона с Плахотнюком и вице-председателем ДПМ Сергеем Яраловым, прокуроры начали расследование и изучили действия ПСРМ на предмет ее незаконного финансирования.

Как отмечается в ответе, прокуратура 8 июля приняла решение отказать в возбуждении уголовного дела, поскольку "не подтвердилось никаких фактов незаконного финансирования ПСРМ".

Напомним, что телеканал Publika TV, принадлежащий Плахотнюку, 8 июня опубликовал видео, на котором президент Игорь Додон в разговоре с ним и его замом Яраловым признался, что получал из России денежные переводы на содержание партии.

При этом расходы на партию доходят до $1 млн ежемесячно, а российский вице-премьер Дмитрий Козак якобы сказал, что, если социалисты идут во власть вместе с демократами, то пусть Плахотнюк их и финансирует.

Генеральная прокуратура начала расследование возможного незаконного финансирования Партии социалистов. Прокуроры заслушали Додона, Плахотнюка и его бывшего заместителя Яралова.