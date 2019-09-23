Франція позбавила деяких привілеїв колишніх прем’єрів

Рішенням президента Еммануеля Макрона у Франції вирішили позбавити колишніх прем’єр-міністрів деяких привілеїв.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на RFI.

Згідно з постановою, відтепер оплачувати послуги особистого секретаря колишнім прем’єрам будуть тільки протягом 10 років і не довше, ніж коли експрем'єр досягне віку 67 років.

Для тих, хто залишив прем'єрський пост до набрання постанови чинності, привілей буде продовжено на 10 років з моменту публікації документа.

При цьому колишнім прем'єр-міністрам Франції збережуть довічне право на державний автомобіль з водієм і оплату всіх пов'язаних з цим витрат.

Водночас експрем'єр не матиме права ні на особистого помічника, ні на автомобіль з водієм, якщо за ними збережена така пільга на іншому державному посту або "в рамках виконання парламентських повноважень".

Обіцянку скоротити привілеї колишнім прем'єр-міністрам дав у лютому нинішній глава уряду Едуар Філіп. Вона стала відповіддю на вимоги учасників руху "жовтих жилетів".

Втім, як підкреслює видання Le HuffPost, обіцянка виконана лише частково, оскільки Філіп говорив про обмеження всіх привілеїв десятьма роками.

У Франції зараз продовжують жити і користуватися державними пільгами 12 колишніх прем'єр-міністрів.