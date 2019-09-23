Франция лишила некоторых привилегий бывших премьеров

По решению президента Эммануэля Макрона во Франции лишат бывших премьер-министров некоторых привилегий.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на RFI.

Согласно постановлению, отныне оплачивать услуги личного секретаря бывшим премьерам будут только в течение 10 лет и не дольше, чем когда экс-премьер достигнет возраста 67 лет.

Для тех, кто оставил премьерский пост до вступления постановления в силу, привилегия будет продлена на 10 лет с момента публикации документа.

При этом бывшим премьер-министрам Франции сохранят пожизненное право на государственный автомобиль с водителем и оплату всех связанных с этим расходов.

В то же время экс-премьеры не будут иметь права ни на личного помощника, ни на автомобиль с водителем, если за ними сохранена такая льгота на другом государственном посту или "в рамках выполнения парламентских полномочий".

Обещание сократить привилегии бывшим премьер-министрам дал в феврале нынешний глава правительства Эдуар Филипп. Она стала ответом на требования участников движения "желтых жилетов".

Впрочем, как подчеркивает издание Le HuffPost, обещание выполнено лишь частично, поскольку Филипп говорил об ограничении всех привилегий десятью годами.

Во Франции сейчас продолжают жить и пользоваться государственными льготами 12 бывших премьер-министров.