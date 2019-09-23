У Франції судять двох жінок за спробу теракту біля Нотр-Даму

У Франції почався суд над двома жінками, які були завербовані "Ісламською державою", і намагалися підірвати машину біля собору Нотр-Дам в 2016 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Головною фігурою у справі є 22-річна Інес Мадані. Вона була ще підлітком, коли разом з Орнеллою Гіллігманн приєдналися до каналу в соціальній мережі Telegram, яким керує французький джихадист Рашид Кассім.

За словами прокурорів, Кассім займав центральне місце в зусиллях по вербуванню французів для ІДІЛ, і вважалося, що він пов'язаний з нападом на французького священника в церкві в Нормандії і вбивством французької поліцейської пари.

Кассім переїхав до Сирії в 2015 році, а влітку 2016 року посилив свої погрози щодо Франції в соціальних мережах і випустив керівництво, в якому детально описується, як послідовники повинні здійснювати атаки. Серед запропонованих ним методів були групові удари або "заповнення автомобіля газовими балонами".

У судових документах йдеться, що Мадані і Гіллігманн намагалися зробити це, надіславши відео Кассіму з обіцянкою вірності ІДІЛ.

4 вересня 2016 року вони припаркували автомобіль з шістьма газовими балонами біля Нотр-Дама, облили їх дизельним паливом і спробували підпалити. Але їм не вдалося здійснити задумане, після чого вони втекли.

Поліція швидко встановила, що машина належала батькові Мадані, і на каністрах з газом були виявлені відбитки пальців і ДНК двох жінок.

Гіллігманн, яка вже була відома спецслужбам за спробу дістатися до Сирії в 2014 році, була заарештована через два дні на півдні Франції.

Мадані потім спробувала підготувати нову атаку за допомогою Кассіма і інших жінок-екстремістів. 8 вересня троє з них взяли кухонні ножі і спробували напасти на перехожих, але їх затримала поліція.

Кассіма судять заочно. На нього був виданий міжнародний ордер на арешт, але він вважається вбитим в результаті удару безпілотника в 2017 році біля іракського міста Мосул. Влада США підтвердили його смерть, але ніяких доказів смерті не було офіційно повідомлено французьким судам.