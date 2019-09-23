Во Франции судят двух женщин за попытку теракта возле Нотр-Дама

Во Франции начался суд над двумя женщинами, которые были завербованы "Исламским государством", и пытались взорвать машину возле собора Нотр-Дам в 2016 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Главной фигурой в деле является 22-летняя Инес Мадани. Она была еще подростком, когда вместе с Орнеллой Гиллигманн присоединились к каналу в социальной сети Telegram, которым руководит французский джихадист Рашид Кассим.

По словам прокуроров, Кассим занимал центральное место в усилиях по вербовке французов для ИГИЛ, и считалось, что он связан с нападением на французского священника в церкви в Нормандии и убийством французской полицейской пары дома.

Кассим переехал в Сирию в 2015 году, а летом 2016 года он усилил свои угрозы в отношении Франции в социальных сетях и выпустил руководство, в котором подробно описывается, как последователи должны совершать атаки. Среди предложенных им методов были групповые удары или "заполнение автомобиля газовыми баллонами".

В судебных документах говорится, что Мадани и Гиллигманн пытались сделать это, отправив видео Кассиму с обещанием верности ИГИЛ.

4 сентября 2016 года они припарковали автомобиль с шестью газовыми баллонами возле Нотр-Дама, облили их дизельным топливом и попытались поджечь. Но им не удалось совершить задуманное, после чего они сбежали.

Полиция быстро установила, что машина принадлежала отцу Мадани, и на канистрах с газом были обнаружены отпечатки пальцев и ДНК двух женщин.

Гиллигманн, которая уже был известна спецслужбам за попытку добраться до Сирии в 2014 году, была арестован через два дня на юге Франции.

Мадани затем попытался подготовить новую атаку с помощью Кассима и других женщин-экстремистов. 8 сентября трое из них взяли кухонные ножи и попытались напасть на прохожих, но их задержала полиция.

Кассима судят заочно. Для него был выдан международный ордер на арест, но он считается убитым в результате удара беспилотника в 2017 году возле иракского города Мосул. Власти США подтвердили его смерть, но никаких доказательств смерти не было официально сообщено французским судам.