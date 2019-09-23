Сексскандал у Польщі: СБУ могла шпигувати за VIP-клієнтами борделів

Служба безпеки України могла ще з 2007 року збирати інформацію про високопоставлених польських клієнтів борделів у Підкарпатському воєводстві, якими володіли двоє українців.

Як передає "Європейська правда", про це написала польська газета Rzeczpospolita.

Брати Євген та Олексій Р. з України протягом 16 років тримали у Підкарпатському воєводстві мережу борделів під прикриттям ресторанів, готелів і залишалися безкарними. Їх затримали лише в 2016 році і засудили у 2018 році.

Досі існували лише припущення, що забезпечувало їм недоторканність. За даними видання, може йтиться про тисячі записів, які компрометують впливових поляків і які були вивезені в Україну.

Інформація про записи з'явилася у листопаді 2011 року, коли адвокат Євгена та Олексія Р. подав до польської прокуратури повідомлення про "шпигунство проти Польщі". Брати стверджували, що починаючи з 2007 року СБУ шукала інформації про клієнтів їхнього ескорт-агентства. Українські служби начебто цікавилися "політиками і бізнесменами", шукали матеріали у вигляді CD-дисків і флеш-накопичувачів.

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„Вони (тобто СБУ – ред.) запитували, яку діяльність ми ведемо, скільки у нас клубів, кого наймаємо, які у нас ділові і політичні зв'язки. Питали, які різні політики і бізнесмени бувають у наших закладах" – йдеться у свідченнях Євгена Р.

На сьогодні у польській прокуратурі заперечують інформацію про записи, стверджуючи, що їх не знайшли при обшуках, значить, жодних записів і не було. Однак, як зазначається, обшуки в закладах українців проводилися в 2016 році після їх затримання – до цього часу записи могли вивезти в Україну.

Видання зазначає, що може йтися про майже 4 тисяч записів, що стосуються, зокрема, політиків, заступника міністра оборони, архієпископа і глави місцевого управління поліції.