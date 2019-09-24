Волкер: у Грузії існує ризик відкату від демократії

Спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер вважає, що Грузія може відступити від досягнутого демократичного прогресу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Свобода".

Волкер заявляє, що ніколи не бачив Грузію такою політично розділеною.

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"Є ризик відкату. Президентські вибори, що відбулися минулого року, мали безліч недоліків", – заявив Волкер, який обіймав посаду посла США в НАТО під час російсько-грузинської війни в серпні 2008 року.

За його словами, Грузія має достатньо часу для врегулювання політичних потрясінь до того, як вона проведе парламентські вибори наступного року.

"Переконайтеся, що парламентські вибори 2020 року будуть найвільнішими, найсправедливішими, найчистішими з тих, що коли-небудь відбувалися в Грузії. Це має бути мета", – сказав Волкер.

У вересні в уряді Грузії пройшли перестановки і прем'єр-міністром став Гіоргі Гахарія, відставки якого вимагали на протестах у червні.

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