Уряд: курс до ЄС та НАТО залишається незмінним, слова Верещук некоректно трактовані

В уряді запевняють, що стратегічний курс України до ЄС та НАТО залишається незмінним, а заяву представниці Кабміну у Верховній Раді Ірини Верещук неправильно зрозуміли.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті уряду.

"Стратегічна готовність НАТО прийняти Україну також підтверджена у Декларації Бухарестського саміту 2008 року, де прямо вказано, що Україна стане членом НАТО. Звісно, міжнародний збройний конфлікт на Сході з багатьох позицій ускладнює для України інтеграцію до НАТО. Ми також розуміємо, що встановлення миру в Україні дуже багато в чому залежить від керівництва Росії. Саме це малося на увазі", - йдеться у заяві.

В уряді зазначили, що Україна буде реальним кандидатом на членство в НАТО тільки за умови серйозного прогресу в реформах: успішного подолання корупції, забезпечення належного врядування, прозорості, дотримання прав людини та гендерної рівності, реформування кримінального правосуддя, судової реформи.

"Саме це мала на увазі Ірина Верещук, коли наводила приклади інших країн відносно процесу їхнього вступу до НАТО", - йдеться у заяві.

Раніше Верещук не заперечила тези свого телевізійного інтерв’ю, що Україну дійсно поки що не чекають в НАТО, але сказала, що її слова перекрутили.

Верещук представляє партію "Слуга народу" і входить в парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки, є головою підкомітету з державної безпеки та оборони.