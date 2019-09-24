Правительство: курс на ЕС и НАТО остается неизменным, слова Верещук некорректно трактованы

В правительстве уверяют, что стратегический курс Украины в ЕС и НАТО остается неизменным, а заявление представительницы Кабмина в Верховной раде Ирины Верещук неправильно поняли.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте правительства.

"Стратегическая готовность НАТО принять Украину также подтверждена в Декларации Бухарестского саммита 2008 года, где прямо указано, что Украина станет членом НАТО. Конечно, международный вооруженный конфликт на Востоке по многим позициям затрудняет для Украины интеграции в НАТО. Мы также понимаем, что установление мира в Украине очень во многом зависит от руководства России. Именно это имелось в виду", - говорится в заявлении.

В правительстве отметили, что Украина будет реальным кандидатом на членство в НАТО только при условии серьезного прогресса в реформах: успешного преодоления коррупции, обеспечения надлежащего управления, прозрачности, соблюдения прав человека и гендерного равенства, реформирования уголовного правосудия, судебной реформы.

"Именно это имела в виду Ирина Верещук, когда приводила примеры других стран относительно процесса их вступления в НАТО", - говорится в заявлении.

Ранее Верещук не опровергла тезисы своего телевизионного интервью, что Украина действительно пока не ждут в НАТО, но сказала, что ее слова исказили.

Верещук представляет партию "Слуга народа" и входит в парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, является председателем подкомитета по государственной безопасности и обороны.