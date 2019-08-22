Чеський перевізник планує запуск потяга з України до Чехії
Четвер, 22 серпня 2019, 17:50
Приватний чеський перевізник RegioJet планує з червня 2020 року запустити з України в Чехію прямий нічний потяг.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на iDnes.
Із загальної відстані у понад 700 кілометрів потяги проїжджатимуть лише вісім кілометрів по території України. Сполучення через Остраву, польський Краків або Ярослав має завершитися на прикордонному вокзалі Мостиська-2.
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Потяг курсуватиме раз у день в кожному з напрямків. З Праги він вирушатиме о 22:10 і прибуватиме у Мостиська о 9:30.
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