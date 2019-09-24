Прем'єр Британії не перешкоджатиме відновленню роботи парламенту

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав, що не має наміру перешкоджати виконанню рішення Верховного суду щодо поновлення роботи парламенту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

"Очевидно, що ми будемо поважати цей вердикт, ми будемо поважати судовий процес. Не думаю, що це правильно, але ми підемо далі і, звичайно, парламент повернеться. Головне, щоб ми вийшли і реалізували Brexit 31 жовтня", - сказав Джонсон.

На питання, чи вибачиться Джонсон перед депутатами за свою ініціативу про припинення роботи парламенту, він сказав, що не вважає судове рішення правильним.

У вівторок Верховний суд Великої Британії оголосив рішення про незаконність призупинення роботи парламенту на п'ять тижнів, ініційованого урядом Джонсона.

Нагадаємо, парламент був призупинений за порадою Джонсона і схваленням королеви Єлизавети з 10 вересня по 14 жовтня. 31 жовтня Британія має вийти з ЄС.

Спікер Палати громад Джон Берков заявив, що парламент відновить роботу у середу.

4 вересня парламент Британії прийняв законопроєкт, який блокує "жорсткий" Brexit. Після цього прем'єр-міністр Борис Джонсон запропонував провести дострокові вибори, але депутати двічі відхилили цю ініціативу.

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