Премьер Британии не будет препятствовать возобновлению работы парламента

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что не намерен препятствовать выполнению решения Верховного суда о возобновлении работы парламента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

"Очевидно, что это вердикт, который мы будем уважать, мы будем уважать судебный процесс. Не думаю, что это правильно, но мы пойдем дальше и, конечно, парламент вернется. Главное, чтобы мы вышли и реализовали Brexit 31 октября", - сказал Джонсон.

На вопрос, извинится ли Джонсон перед депутатами за свою инициативу о приостановке работы парламента, он сказал, что не считает судебное решение правильным.

Верховный суд Великобритании во вторник объявил решение о незаконности приостановления работы парламента на пять недель, инициированного правительством Джонсона.

Спикер Палаты общин Джон Беркоу заявил, что парламент возобновит работу в среду.

Напомним, парламент был приостановлен по совету Джонсона и одобрением королевы Елизаветы с 10 сентября по 14 октября. 31 октября Великобритания должна выйти из ЕС.

4 сентября парламент Великобритании принял законопроект, который блокирует "жесткий" Brexit. После этого премьер-министр Борис Джонсон предложил провести досрочные выборы, но депутаты дважды отклонили эту инициативу.

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