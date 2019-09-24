Парламент Британії повернеться до роботи у середу після історичного рішення суду

Спікер Палати громад Британії Джон Берков заявив, що парламент відновить роботу у середу об 11. 30.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

За його словами, цієї середи не буде традиційної серії запитань до прем'єр-міністра, який зараз перебуває в Нью-Йорку.

Однак, додав Берков, у депутатів ще будуть можливості притягнути уряд до відповіді у справі рішення Верховного Суду.

"Щоб уникнути сумнівів буде повний простір для термінових питань, заяв міністрів і заявок на екстрені дебати у відповідності з постійним порядком", - сказав він.

Берков наголосив, що одноголосний, недвозначний і незаперечний вердикт суду полягає в тому, що"призупинення парламенту було незаконним, і незаконним тому, що воно зірвало або завадило парламенту виконати свої основні обов'язки в критичний момент для нашої країни".

Нагадаємо, Верховний суд Великої Британії у вівторок оголосив рішення про незаконність призупинення роботи парламенту на п'ять тижнів, ініційованого урядом Бориса Джонсона, і тому призупинення є недійсним.