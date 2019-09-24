У Франції на кухні літньої жінки знайшли витвір мистецтва вартістю 6 млн євро

У місті Комп'єнь на півночі Франції знайшли картину, яка виявилася загубленим шедевром флорентійського художника Чімабуе, який жив в XIII столітті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Картина називається "Осміяння Христа" і вона входить в серію з восьми робіт Чімабуе, де він зобразив "Страсті Христові" і "Розп'яття".

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Картина висіла на кухні літньої француженки, яка вирішила оцінити її, вважаючи, що це старовинна ікона.

Картина пройшла експертизу з використанням інфрачервоного випромінювання, щоб визначити схожість з іншими роботами Чімабуе.

"Картина була написана однією і тією ж рукою", - сказав мистецтвознавець Ерік Туркін.

Передбачається, що на аукціоні 27 жовтня картину продадуть за 6 млн євро. Дві інші сцени з тієї ж серії можна побачити в лондонській Національній галереї і в колекції Фріка в Нью-Йорку.